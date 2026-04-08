新宿から約30分の、都内の大規模アウトレットモールが大きく変わります。京王相模原線「南大沢駅」から徒歩約2分の「三井アウトレットパーク多摩南大沢」は、2028年春に向けて過去最大規模のリニューアルに着工しました。今回の目玉は、B街区の全面建て替えによる店舗数の約150店舗への拡大と、利用者から熱望されていた大規模フードコートの新設です。東京都内最大級のアウトレットへと進化するだけでなく、南フランスの港町をイ