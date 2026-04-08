きょうは穏やかに晴れて、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。 【写真を見る】東海地方は広く晴れ洗濯日和に 日中と夜の寒暖差に注意 金曜日は各地で雨予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/8 昼） 正午前の名古屋市内は、雲ひとつない青空が広がっています。けさは最低気温が5.5℃と空気がヒンヤリしましたが、この時間は日差しが照りつけて気温がぐんぐんと上がっています。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。各地