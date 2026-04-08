ミラノ・コルティナオリンピックで2つのメダルを獲得したトヨタ自動車の堀島行真選手に、豊田市スポーツ栄誉賞が贈られました。堀島選手(28)は、ミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー男子モーグルで銅メダルを、新種目のデュアルモーグルでは銀メダルを獲得しました。トヨタ自動車に所属する堀島選手は「豊田市わがまちアスリート」に認定されていて、8日、太田稔彦市