開催：2026.4.8 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 5 - 1 [アストロズ] MLBの試合が8日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとアストロズが対戦した。 ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。 2回表、5番 クリスチャン・ウォーカー 2球目を打ってライトス