株式会社東横インは、広島県呉市にビジネスホテル「東横INN呉駅」を7月3日（金）にオープンする。4月7日（火）より宿泊予約を受け付けている。 東横INN呉駅は、JR呉駅の南口から徒歩3分の立地に所在。周辺には大和ミュージアムのほか海上自衛隊呉史料館（てつのくじら館）などが所在。時期を選べば呉みなと祭や海上自衛隊の艦艇一般公開も実施されている。市の北東に位置する灰ヶ峰の展望台からは夜景も楽しめる。