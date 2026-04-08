鮮やかなレモン色のキウイの葉をのせるはっちゃくくんとしんえもんくん【写真を見る】「見るだけで幸せになれる」畑で気持ちよさそうにしているワンコ畑仕事中に撮影された2匹のワンコの写真がX（旧Twitter）で大きな反響を呼びました。あまりにも平和な光景に癒やされる人が続出し、10万件以上の「いいね」を獲得しています。どのような光景だったのでしょうか？話題になったのは、Xユーザー 柴犬が作る幻の赤いキウイ（@farm_doc