警察によりますと、４月６日午後４時３０分ごろ、山形県天童市南町三丁目地内で、男子児童が車の窓越しに見知らぬ男から「お菓子いる？」などと声をかけられる事案が発生したということです。 ■男の特徴 年齢：不明 顔貌：顎ヒゲあり 服装：黒色系の服 警察は「登下校や外出の際には、できるだけ複数行動を心掛け、少しでも不安を感じる出来事があった時は、すぐに警察への通報をお願いします」と呼びかけています。