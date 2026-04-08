「BCNランキング」2026年3月23日〜29日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 1.3mm ストラップホール8719GA25TPCL（テレホンリース）2位iPhone 16e ZEROSHOCK ケースPM-A25SZEROBK（エレコム）3位Galaxy A25 5G ハイブリッドケースPM-G253HVCKCR（エレコム）4位iPhone 17 [Turtle So