島袋寛子が自身のInstagramを更新し、誕生日に新ビジュアルを披露した。 ■島袋寛子「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えます」 【写真】42歳の誕生日にビビッドな赤い衣装での新ビジュアルを披露した島袋寛子 4月7日に42歳の誕生日を迎えた島袋は、「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えます みんなありがとう」と綴り、最新のビジュアルを公開した。公開されたのは、ビビッドな赤のジャケットとショート