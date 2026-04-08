【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月9日16時よりPrime Videoにて、音楽番組『Star Song Special Season3』の第2回が独占配信開始。MCは井戸田潤（スピードワゴン）が務め、ゲストとして増田貴久（NEWS）が出演する。 ■増田貴久×ジュニア「世界に一つだけの花」でコラボ 『Star Song Special』は、スペシャルなライブや先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会え