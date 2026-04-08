これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が発表されています。昼過ぎまで高波に注意してください。 また、中越と上越の広い範囲にナダレ注意報が出ています。雪が多く残っている地域では、この先もナダレに注意ください。 ◆8日(水)これからの天気 高気圧に覆われて、このあとも各地でよく晴れるでしょう。青空のもとでお花見を楽しむことができそうです。 降水確率