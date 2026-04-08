【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下達郎が4月8日にリリースした1stソロアルバム『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』より、1曲目に収録された表題曲「CIRCUS TOWN」のMVが公開となった。 ■MVでは1976年のニューヨークの街並みをおもちゃの世界で表現 このMVは今回のリマスタリング音源を使用し、1976年オリジナルアルバムリリース当時のニューヨークの街並みをおもちゃの