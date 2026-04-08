日経225先物は11時30分時点、前日比2610円高の5万6190円（+4.87％）前後で推移。寄り付きは5万5990円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万3960円）を大きく上回る形で、ギャップアップから始まった。現物の寄り付き直後には5万6530円まで上げ幅を広げた。買い一巡後は5万5710円まで利食いに押される場面もみられたが、終盤にかけては再びロング優勢の流れとなり、5万6200円～5万6400円辺りでの推移が続いた。 トラン