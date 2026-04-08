ドジャースの山本由伸投手は8日（日本時間9日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズに先発登板。6回0／3を投げて5安打1失点6奪三振の好投で、今季2勝目を挙げた。 ■「セットポジションが課題」と振り返るも…… 今季3度目の先発マウンドに上がった山本は、序盤から圧巻の立ち上がり。初回、先頭のジョージ・スプリンガー外野手、ドールトン・バーショ外野手、そして中