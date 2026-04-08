8日午前、長岡市の川のそばでクマを目撃したという通報があり、警察では住民に注意を呼びかけています。 長岡警察署によりますと、8日午前9時すぎ、長岡市巻渕4丁目の輪吾田川のそばで体長約50cmのクマ1頭がいると付近の住民から通報がありました。目撃された場所は民家のすぐ近くでしたが、クマは民家とは反対の山の方向に移動したということです。 同じ町内では、6日にも市道でクマが目撃されています。