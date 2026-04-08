広島市などの公立小学校で、入学式が行われ、新一年生が初めての学校生活をスタートさせました。真新しいランドセルを背負った新一年生が初めての登校です。広島市の大町小学校では入学式が行われ、99人の新入生が緊張と期待を胸に第一歩を踏み出しました。三吉和恵校長は「自分から元気に挨拶して友達を大切にしてください」と児童に呼びかけました。■記者の質問に答える新一年生｢Ｑ友達何人欲しい？｣｢1000人です。｣｢Ｑど