2027年春に生徒募集を停止する新潟市の専門学校で、最後の入学式が行われました。 新潟市西区の『新潟薬科大学附属医療技術専門学校』は救急救命士科・視能訓練士科の2学科がありますが、2029年3月末に閉校します。6日、新潟薬科大学と合同で入学式が行われました。学校によりますと、施設の老朽化に加え少子化や4年制大学志向の高まりなどを背景に志願者が減少していたということです。 杉原多公通学長は「情熱をもって諦め