プロバレーボールチーム「北海道イエロースターズ」の親会社は、札幌市内に新しいアリーナを建設する方針を示しました。同じくアリーナ建設を目指すレバンガ北海道との連携も目指したいとしています。バレーボールＶリーグ男子の「北海道イエロースターズ」は、札幌市を拠点とするプロバレーボールチームです。親会社の武ダＧＥＡＤは
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