阿久根市沖の海底に沈んでいた旧日本軍の戦闘機「紫電改」の引き揚げ作業が始まった。全長約9.3メートルの機体には胴体や翼の一部が残る。1945年4月、出水市上空でB29と交戦後に不時着し、搭乗していた林大尉は命を落とした。引き揚げ後は、陸揚げと塩抜きなどの保存作業を行い、将来は出水市内での展示が検討されている。国内で展示される紫電改はわずか1機で、戦争の記憶を伝える貴重な資料となる。（詳しくは動画をご