中国・江蘇省南通市で「ネギが無料でもらえる」とのうわさを聞き付けた市民らが畑に殺到し、次々と引き抜いていく事態が発生した。中国メディアの中国新聞週刊が7日に報じた。関係者によると、何者かがネット上で「あそこのネギはもう不要で、（勝手に持って行っても）持ち主はお金を取らない」とのデマを流し、翌日にうわさを聞き付けた大勢の人が畑を訪れて略奪のような状態になった。畑の面積は約6万平方メートル以上あり、この