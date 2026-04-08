この記事をまとめると ■ヨーロッパ屈指の格式を誇るイベントで再びNSX-Rがオークションにかけられる ■2025年の同イベントのオークションで出品されたNSX-Rは約1億5300万円で落札された ■NSX史上最高落札額の更新に期待がかかる 2026年もヴィラ・デステのオークションにNSX-Rが降臨 グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードやレトロモビルなど、古くからクルマが文化として根づいているヨーロッパには数多くのさまざまな