声優・俳優の戸田恵子が6日、自身のブログを更新し、ライフワークとなっているアニメ『それいけ！アンパンマン』（日本テレビ系／※戸田はアンパンマン役）の収録に挑んだことを報告。「そして先日、ドキンちゃんの冨永みーなちゃんが還暦を迎えましたー！」と伝え、冨永の近影を公開した。【写真】「子役の頃から知ってるあのみーなちゃんがねぇ」花束を抱え笑顔の“ドキンちゃん役”冨永みーなこの日は「レギュラーアンパン