デザイン家電などを扱うバルミューダ（東京都武蔵野市）は、時計「The Clock（ザ・クロック）」を2026年4月中旬から順次発売する。ステレオスピーカーによる臨場感のあるサウンド再生伝統的な懐中時計の形から着想を得たというデザイン。アルミニウム削り出しで7.5センチのコンパクトボディに、ムラのない均一な発光が可能なLEDによる時刻表現「Light Hour」、ツイーターとウーファーを内蔵したステレオスピーカーによる臨場感のあ