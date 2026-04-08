奈良競輪のF2モーニング「チャリロト杯」は8日、2日目を終えた。7Rガールズ予選は児玉碧衣（30＝福岡）が圧倒し、初日から2連勝とした。道中5番手から打鐘で仕掛けて先頭へ。最終1コーナーで外へふくれ、石井貴子（38＝東京）に内をすくわれた。それでも踏み直すと、すぐに先頭を奪い返し、後続を引き離した。「（最終1角は後方を確認するため）後ろを向いた時に（体ごと外へ振られる形になり）ふくらんでしまった。33バンク