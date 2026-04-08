◇インターリーグドジャース4─1ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦で投打がかみ合い5連勝。先発した山本由伸投手（27）が6回0/3を5安打1失点で2勝目を挙げ、大谷翔平投手（31）は1安打1打点2四球で42試合連続出塁を記録した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は急きょ、スタメンを外れたミゲル・ロハス内野手（37）について、代替選手を呼ばない方針を