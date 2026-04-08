俳優の本田響矢が、このほど都内で行われた12日スタートTBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）スペシャル舞台あいさつに登壇した。この日は主演の堤、山田裕貴、有村をはじめ、本田、細田善彦、越山敬達、八村倫太郎、やす、水間ロン、冨手麻妙、ノボせもんなべ、安田顕に登場した。【写真】イベント内クイズに回答できず落胆する山田裕貴＆思わず笑顔の本田響矢本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、孤独