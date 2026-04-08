俳優の堤真一（61）が主演するTBS日曜劇場「GIFT」（12日スタート、日曜後9・00）の第1話試写会が都内で行われた。車いすラグビーが題材のドラマで、出演者は撮影の数カ月前から車いすに乗り込み、役作りを行ってきた。1試合を5日かけて撮影することもあったという。堤は「みんながどんどん上達するのが分かる。撮影が進むにつれて速くなっているし、上手になっている」と、実際にプレーした共演者たちの成長に目を細めた。