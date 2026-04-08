京都府南丹市で小学6年の男子児童が行方不明になってきょう8日で16日。8日も捜索が続く中、小学校は新学期を迎え、児童は地域のボランティアらが見守る中、登校しました。 行方不明の児童が通う南丹市立園部小学校は、8日が始業式です。通学路には警察官やボランティアらが立ち、児童らが登校する様子を見守りました。 （見守り活動に参加した女性）「新学期になるのでいろんな気持ちの子がいると思うので少しでも不安が取り