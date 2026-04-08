2024年11月の連載完結以降も絶大な人気を誇る漫画『【推しの子】』初の展覧会『マンガ【推しの子】展 -星のキセキ-』が、7月22日〜8月11日に東京・松屋銀座8階イベントスクエアにて開催されることが発表された。作品の世界観に包まれた空間で、漫画の名シーンの数々やストーリーをイラスト展示にて振り返るとともに、赤坂アカ×横槍メンゴ両氏によるコメントも交えて、作品の“舞台裏”に迫る。【画像】かわいいだけじゃなくて星