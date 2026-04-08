ドラマプロデューサーの石井ふく子氏が今年9月に生誕100年を迎えることを記念し、石井氏を特集した「TBSレトロスペクティブ映画祭」が5月22日から東京・Morc阿佐ヶ谷で開催されることが決定した。同映画祭はTBS収蔵の貴重な作品をデジタル修復して劇場公開する取り組みで、昨年は実相寺昭雄さんを特集。今回で3回目の実施となる。日本に「ホームドラマ」というジャンルを確立させた石井氏。盟友・橋田壽賀子さんや、森光子さ