人気クライム・エンターテインメントシリーズ最新作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が、5月8日より全国公開される。このほど、登場キャラクター9人を描いたキャラクターポスターが解禁された。【動画】『グランド・イリュージョン』過去シリーズ振り返り特別映像本作は、スーパーイリュージョニスト集団“フォー・ホースメン”が華麗なマジックで悪を暴く人気シリーズの続編。全米および世界40の国と