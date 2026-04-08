アメリカのトランプ大統領は7日、イランとの2週間の停戦に合意したと明らかにしました。今回の停戦合意について、日本政府は歓迎しています。木原官房長官「今般の米国、イラン双方の発表、前向きな動きとして歓迎をしております」木原官房長官は、また、「最も重要なことは今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られることだ。外交を通じて最終的な合意に早期に至ることを期待をしている」と述べました