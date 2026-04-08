AP通信は、2週間の停戦計画には、イランとオマーンが、ホルムズ海峡を通過する船舶に通航料を課すことを認める条項が含まれていると報じました。当局者の話として、イランは調達した資金を復興にあてる予定で、オマーンが資金を何に使うかは、現時点で明らかになっていないと伝えています。