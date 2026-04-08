アイドル岡田有希子さんが1986年（昭61）4月8日に18歳で亡くなって40年。Xでは岡田さんをめぐる投稿が相次いだ。岡田さんは約2年という短い期間ながら、昭和アイドル史に鮮烈な1ページを残した。Xでは「今日で40年か…中学生の時公開収録見に行った初めて生で見たアイドル#岡田有希子さん今だにあの時の事は忘れない」「あの日から40年……長いようで…あっという間……永遠の18歳……永遠のアイドル……ユッコさん…