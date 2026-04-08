8日未明、三重県鈴鹿市で県道を横断していた男性が車にはねられ、意識不明の重体となっています。事故があったのは、鈴鹿市算所一丁目の近鉄平田町駅近くの交差点付近で、午前0時半ごろ、走ってきた乗用車が横断歩道ではないところを渡っていたとみられる男性をはねました。男性は鈴鹿市の64歳の会社員で、頭を骨を折るなどして意識不明の重体となっています。現場の県道は幅およそ22mで、近くに歩道橋や横断歩道もあり、