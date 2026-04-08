キム・ヒャンギ主演、韓国発の青春ロマンスドラマ『ロマンスの絶対値』のAmazon Prime Videoでの見放題独占配信がプライム会員向けに2026年4月17日より開始となる。韓国発の青春ロマンスドラマ『ロマンスの絶対値』『ロマンスの絶対値』は、高校を舞台としたフレッシュでウィットに富んだ青春ロマンスドラマ（全16話）。思春期ならではの不器用で愛おしい、思わず共感してしまう「あるある」、そして少し切なくて温かいユーモア、