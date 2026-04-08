●『モンテ・クリスト伯』『レ・ミゼラブル』に続き… 8日、春ドラマ『LOVED ONE』(フジテレビ系、毎週水曜22:00〜)がスタートする。同作はディーン・フジオカ演じる変わり者の天才法医学者が遺体の痕跡をたどりながら難事件に挑む法医学ヒューマンミステリー。「ディーン・フジオカが変わり者の天才主人公を演じる」と聞いたらドラマ好きなら2019年放送の月9ドラマ『シャーロック』(フジ系、FODで配信中)を思い浮かべるのではない