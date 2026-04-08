多くの大学生にとって、重要な存在である‟就活”。スーツ、交通費、メイクなど出費がかさむなかで、100円ショップのダイソーで手に入る便利すぎるアイテムとは……??ダイソーの採用担当者がガチで紹介する動画がDAISOのネットストアと、広島の放送局RCCのコラボチャンネルで公開され、注目を浴びています。※画像はYouTubeチャンネル「【DAISO×RCC】公式ユーチュー部」(@daisorcc6299)より引用「折りたたみ式PC・タブレット