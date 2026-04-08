?炎の飛龍?藤波辰爾（７２）が主宰するドラディションが、５月２２日後楽園ホール大会の全対戦カードを発表した。同大会では藤波が新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮とシングルマッチで激突する。また、藤波の長男のＬＥＯＮＡはＨ．Ｏ．Ｔの高橋裕二郎との一騎打ちが発表されていた。８日に新たに発表になったのは長井満也＆小島聡 vs 船木誠勝＆諏訪魔、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン＆