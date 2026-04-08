金沢美術工芸大学の入学式が行われ、約200人が芸術文化の担い手として新たな一歩を踏み出しました。新入生：「漆芸の質感とか(好きで)、やったことなくて学んでみたいなって」「いろんな芸術に興味がある仲間たちと過ごすのが楽しみです」「世界に通じるのと、自分の表現を両立した作品を作っていきたい。とにかくエンジョイしていきたいです」今年度、金沢美大に入学したのは、学部生155人をはじめ大学院生など合わせて208人です