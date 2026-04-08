Photo: haco 2026年2月13日の記事を編集して再掲載しています。暮らしていれば散らかるのは仕方がない。…とは思いつつ、長時間いるリビングくらいはいつもキレイにしておきたい。もう少し片付けがラクにならないかな、と模索していたところ、最近とてもちょうどいい収納ボックスに出会いました。これがあればリビングが散らかるお悩みも、ある程度は解決できてしまうのではないかと思ってい