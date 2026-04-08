１２７期、１２８期のルーキーを紹介する「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！新人競輪選手紹介」。今回は馬越裕之（２２＝奈良）をピックアップ。わんぱく少年が自転車と出会い、選手の道へと舵を切り?寝る子は育つ?を実証する。「ゲームよりも川に行ったり、外で過ごしていた」そんな少年が自転車に出合い、一気に心を奪われた。高校を選ぶ際も「自転車部に入るために」と、奈良県の榛生昇陽（しんせいしょうよう）高に入学。「高校時代