ヒゲとキュートな丸いフォルムが特徴的な「セイウチ」。水族館のセイウチたちは、ショーやお客さんの前以外で、一体どんな風に暮らしているのか……??2026年1月、鳥羽水族館に引越しをしてきたセイウチ「いちこ」ちゃんの可愛すぎる日々をまとめた動画に、多くの人がハートを射抜かれています。セイウチの「いちこ」 ちゃん ※画像はYouTubeチャンネル「鳥羽水族館 TOBA AQUARIUM」(@TobasuiChannel)より引用引っ越しの2日後、先輩