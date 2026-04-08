白髪が気になり始めたら、隠すのではなくデザインとして活かす方法もぜひ選択肢に。ハイライトを効果的に取り入れることで、伸びてきた白髪との境目が目立ちにくいのが魅力。髪のダメージ軽減や立体感を生みやすいなど、さまざまなメリットも期待できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪を味方につけるおしゃれハイライトヘアを紹介します。 ニュアンスウェーブが映えるロブスタイル