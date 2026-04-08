夫と帰省した夜、父が初めて打ち明けました。30年以上前、アメリカ赴任の推薦を母に相談せずに断っていたと。「サラリーマンには"ここだ"というタイミングがある。その時こそ、家族に相談しなさい」--老いた父の言葉が、胸に深く刺さった話です。 父が突然、昔話を始めた夜 夫と実家に帰省した夜のこと。夕食後にお酒が入ったせいか、父がぽつりぽつりと話し始めました。 「俺な、昔アメリカに行くチャンスがあ