再開発により立ち退きが求められている老舗花火工場を舞台に、幻の花火「シュハリ」を完成させて打ち上げようとする敬太郎と、久々に帰郷して敬太郎の計画を知るカオル、地元自治体の公務員として敬太郎の思いと立ち退き計画の狭間で悩む千太郎の3人の姿を描いた映画『花緑青が明ける日に』。日本画家であり、CMやMVなどの映像作品も手がけていて、本作では初めて長編アニメーション監督を務めたという四宮義俊さんに、本作につい