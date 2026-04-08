現在配信中のマーベルの最新ドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2で、ファンの間でいま最も熱い視線を集めているのが、7年ぶりの再登場を果たす私立探偵ジェシカ・ジョーンズの存在だ。今回は、MCU初参戦を果たすジェシカ役クリステン・リッターの発言と共に、本作の台風の目にもなりうるジェシカの活躍への期待と、彼女の闇深いキャラクターを解き明かしていく。【写真】二人が繰り広げる戦いとは？『デ