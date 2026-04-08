花まつり光珍寺岡山・北区磨屋町 4月8日、お釈迦様の誕生日を祝う伝統行事が岡山市の寺で行われました。 岡山市北区の光珍寺に地元の保育園の園児約30人が訪れました。 光珍寺によりますと、お釈迦様が生まれた時、甘い香りの雨が降っていたという故事にちなみ、誕生を祝う「花まつり」では釈迦の像に甘茶をかける習わしがあります。 訪れた園児は歌を歌ったり、手作りのプレゼントを供えたりしました。