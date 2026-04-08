自転車の青切符導入から1週間が経過しました。福岡市東区では8日朝、自転車の利用者に対する指導取締りが行われました。福岡市東区馬出では18人の警察官が交差点付近に立ち、歩道を通行していた自転車の利用者などを呼び止めて、指導警告を行っていました。この指導取締りは16歳以上を対象に、スマートフォンの「ながら運転」や一時不停止など、自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符」の交付が4月から導入されたこ