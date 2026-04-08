元バドミントン日本代表の潮田玲子さんが「オグシオ」誕生の裏話や北京オリンピックでの緊張、そして独自の育児論を語りました。（左側手前から）パーソナリティーのKanon、パーソナリティーの安本卓史、（右側）潮田玲子さん☆☆☆☆かつて日本中にブームを巻き起こした小椋久美子さんとのペア「オグシオ」。その愛称はメディアから生まれたものではありませんでした。潮田さんによると、所属していた三洋電機のチーム内で監